حجة.. قوات الجيش تسقط طائرتين إيرانيتين بدون طيار بمدينة ميدي

تمكنت قوات الجيش الوطني، المسنودة بالتحالف العربي، من إسقاط طائرتين إيرانيتين من دون طيار، في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وسيرت المليشيات طائرة من دون طيار مدعومة من إيران يوم أمس إلى مواقع الجيش الوطني والتحالف في مديرية ميدي التي تحررت مؤخراً، لكشف مقراتهم العسكرية ومكان تمركزهم، إلا أنها فشلت في ذلك بعد إعطابها من قبل الجيش والتحالف.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الميليشيات حاولت تكرار التجربة صباح اليوم، لكن لم يفلح الأمر، وذلك بعد إسقاطها من قبل الجيش مع التحالف، وفقا للعربية.

يذكر أن التحالف قد دعم الجيش الوطني بتقنيات عالية، تكشف الحيل المستمرة التي تنفذها الميليشيات الحوثية على المواقع العسكرية والمدنية المأهولة بالسكان، بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي تتلقاها في المحافظات اليمنية.