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شبوة.. مقتل 4 أشخاص جراء انفجار لغم زرعته المليشيات في عسيلان

الثلاثاء 17 أبريل 2018 05:54 م الصحوة نت - خاص
شبوة.. مقتل 4 أشخاص جراء انفجار لغم زرعته المليشيات في عسيلان

أودى انفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي في المناطق التي كانت تسيطر عليها بمديرية عسيلان بحياة اربعة أشخاص.

وقالت مصادر قبلية إن الضحايا ينتمون لقبيلة بلحارث احد قبائل مديرية عسيلان.

وحصلت الصحوة نت على اسماء الضحايا  وهم:

- محسن بن علي بن علي بن دايل الحارثي

- هذال محمد بن سعيد بن زامل الحارثي

- عبدالله بن احمد مساعد بن زامل الحارثي

- خالد بن صالح بن علوي الجحف الحارثي 

 وسبق وان اطلقت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات احد المنظمات المحلية في شبوة نداءات استغاثة للجهات المختصة الحكومية والمدنية بسرعة نزع الالغام من مديريات عسيلان وبيحان لما تشكله من تهديد وخطر على حياة المدنيين .

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