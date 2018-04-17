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النخبة الشبوانية تمنع وزير التربية من الوصول الى حضرموت

الثلاثاء 17 أبريل 2018 05:50 م الصحوة نت - متابعة خاصة
النخبة الشبوانية تمنع وزير التربية من الوصول الى حضرموت

منعت قوات النخبة الشبوانية (غير خاضعة للشرعية)، اليوم الثلاثاء، موكب وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الدكتور عبدالله لملس من الوصول إلى مدينة المكلا .

وقال لملس في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك انه اضطر للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب منعه من المرور.

واضاف لملس " اليوم الثلاثاء 17 أبريل 2018م نخبة شبوة تعترض وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس 3 مرات وهو في طريقة من عدن إلى المكلا .

وتابع " المرة الأولى في نقطة عرفة تم توقيفه والمرة الثانية في مدخل عين بامعبد والمرة الثالثة في وسط مدينة عين بامعبد مما اضطر الوزير أن يقرر العودة إلى عدن دون الوصول إلى المكلا ".

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من قبل النخبة الشبوانية حيث منعت في فبراير الماضي موكب وزير النقل الجبواني من الوصول الى ميناء قنا شرق محافظة شبوة



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