في أول إحاطة له.. المبعوث الأممي: سأقدم خطة إطار لمفاوضات السلام خلال شهرين

أكد المبعوث الاممي الى اليمن، مارتن غريفيث، إن حل النزاع باليمن لن يتم الا من خلال الحوار وهو الخيار الافضل

وقال خلال تقديمه أول إحاطة لمجلس الامن الدولي، قبل قليل، إنه على الجميع ان يركز على وضع حد للحرب باليمن وعلى كل الاطراف ان يتخلوا عن الشروط المسبقة.

وقال المبعوث الأممي إنه سيقدم خطة إطار للمفاوضات بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن خلال شهرين.



وعبر غريفيث عن قلقه نتيجة اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية.

وشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء، وإطلاق المختطفين.

ويواصل مجلس الامن في الاثناء عقد جلسة خاصة بشان الاوضاع باليمن.