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وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة توفير الامكانيات لمصلحة الهجرة والجوازات

الثلاثاء 17 أبريل 2018 04:18 م الصحوة نت - عدن
وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة توفير الامكانيات لمصلحة الهجرة والجوازات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، حرص الحكومة الشرعية على توفير الامكانيات المطلوبة لمصلحة الهجرة والجوازات، مشيداً بجهود قيادة المصلحة ومساعيها الحثيثة لإحداث نقلة نوعية وتطور ملحوظ في مهام المصلحة بما يواكب التطورات الحديثة .

وناقش الميسري مع رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الرملي ما تم انجازه من مشروع اعادة تأهيل مبنى الهجرة والجوازات بعدن الذي تعرض لأضرار جسمية جراء حرب الميليشيا الانقلابية.

واستعرض الرملي الصعوبات التي تواجه سير عمل مصلحة الهجرة والجوازات ومتطلبات فروعها في عموم المحافظات المحررة والحلول الناجعة والكفيلة بالتغلب عليها .

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