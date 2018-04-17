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محافظ حضرموت يُوقف 11 موظفاً في الهيئة العامة للأراضي والأخيرة تعلق أعمالها

الثلاثاء 17 أبريل 2018 03:51 م الصحوة نت - خاص
محافظ حضرموت يُوقف 11 موظفاً في الهيئة العامة للأراضي والأخيرة تعلق أعمالها

أوقف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، 11 موظفاً في الهيئة العامة للأراضي والمسلحة والتخطيط العمراني، فيما علقت الأخيرة أعمالها.

ووجه محافظ حضرموت، مذكرة إلى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمسلحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بإيقاف 11 موظفاً في الهيئة وهم

1-ناصر عبدالله المرفدي

2- مروة عمر عبدالله العمودي

3- عبدالرحمن عمر بحاح

4-المهندس خالد صالح باقي

5-خالد عبدالله باضريس

6-المهندس باسم أحمد باني

7-المهندس ياسر صالح الجنيدي

8-المهندس فريد سعدالله اليماني

9-محمد سالم الجيلاني

10-رمضان عنبر عليوان

11-عمر ناصر بايعشوت

وكما أمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، للاستلام على أن يكون العميد عبدالله باكوين عضوا في اللجنة ممثل عن السلطة المحلية.

من جانب أخر أعلن موظفي مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، تعليق أعمال المكتب لمدة ثلاثة أيام.

وأشاروا في بيان لهم، أن ذلك يأتي بسبب تدخل الجهات الأمنية والعسكرية ممثلة في شبعة الاستخبارات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في لأعمال المكتب وإجراءات التحقيق والمساءلة غير القانونية مع موظفي المكتب.

وهدد الموظفين أنه في حالة اعتقال أي موظف أو استدعاءه سيتم إغلاق المكتب ونقل الاعتصام والوقوف إلى أمام مبنى محكمة الاستئناف بحضرموت.



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