محافظ الحديدة: بشائر النصر تلوح بالأفق وتحرير ميناء الحديدة سيشكل ضربة للحوثيين

قال محافظ الحديدة، الحسن على طاهر "إن بشائر النصر تلوح في الأفق مع تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية وسط انهيارات متتالية في صفوف الميليشيات وفرار عناصرها من مختلف جبهات القتال".

ودعا في حوار مع وكالة "وام" الإمارتية أبناء محافظ الحديدة أن يهبوا للخلاص من ميليشيات الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها المستمرة في حق المواطنين اليمنيين الذين يعانون كثيرا من حصارها وبطشها واستخدامها سلاح التجويع والتخويف ونهب مرتبات موظفي الحكومة وتعطيل الأعمال بممارساتها الإرهابية.

وأشار طاهر إلى "توق المواطنين اليمنيين إلى الحرية والخلاص من هذه الآفة التي تخدم أجندة إيرانية خبيثة تريد تفتيت اليمن والسيطرة على قراره وهي الغاية التي لن تتحقق أبدا مهما كلف ذلك اليمنيين من تضحيات".

وقال "إن أهمية محافظة الحديدة تكمن في أنها تضم أحد أهم الموانئ على ساحل البحر الأحمر ومنذ بدء المخطط الانقلابي دأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية على استخدامه في تهريب الأسلحة من إيران واتخاذه قاعدة لاستهداف مضيق باب المندب وتهديد الملاحة الدولية".

وأشار محافظ الحديدة "أن تحرير ميناء الحديدة سيشكل ضربة قاضية للميليشيات التي تستخدمه لجميع الأعمال غير المشروعة وسيقطع شريان إمدادها بأسلحة الموت الإيرانية التي تستخدمها ضد الشعب اليمني".

وفيما يخص دور التحالف في تأمين سلامة الملاحة البحرية في ظل التهديدات المستمرة لميليشيات الحوثي، قال محافظ الحديدة "إن قوات التحالف العربي تنفذ العديد من العمليات العسكرية الرامية لتأمين السواحل اليمنية على البحر الأحمر وحماية الملاحة البحرية بالساحل الغربي لليمن".

وأضاف "إن استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر فيه تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية".