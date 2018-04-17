ناطق الجيش:استعدادات مكثفة لتطويق العاصمة صنعاء من الأطراف الجنوبية

قال متحدث الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي "إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتطويق صنعاء من الأطراف الجنوبية عبر فتح جبهة في محافظة ذمار".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" أن ذمار ستشكل مع محافظة البيضاء بوابة لتحريرها وتحرير محافظة إب وقطع الإمدادات عن الميليشيات في تعز والمناطق الجنوبية".

وكشف العميد ركن مجلي" أن قوات الشرعية والمقاومة سيطروا على مخازن للأسلحة بينها أسلحة إيرانية الصنع في معارك اليومين الماضيين في البيضاء وصعدة".

وأشار "إن الجيش الوطني سيطر على مواقع في مديريات ردمان وذي ناعم ويتقدم نحو مديرية السوادية وآل حميقان في محافظة البيضاء".

وأكد متحدث الجيش "السيطرة على مركز مديرية الظاهر والتقدم نحو مركز مديرية كتاف في صعدة، مشيرا إلى القبض على عدد من الأسرى الحوثيين بينهم قيادات".