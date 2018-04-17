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قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف في كرش شمال لحج

الثلاثاء 17 أبريل 2018 02:18 ص الصحوة نت - لحج
قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف في كرش شمال لحج

قالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا في غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للمليشيا شمال محافظة لحج.

وحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف شنت عدداً من الغارات استهدفت مواقع المليشيا في مديرية كرش شمال المحافظة.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير آليات عسكرية ومعدات تابعة لمليشيا الحوثي في المنطقة، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

وتدور مواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية فيما تبقى من مواقع مليشيا الحوثي في جبهة كرش شمال المحافظة، وسط خسائر يومية في صفوف الحوثيين.

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