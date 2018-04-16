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‏‫‬دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء منطقة نجران

الأثنين 16 أبريل 2018 10:49 م الصحوة نت - متابعة خاصة
‏‫‬دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء منطقة نجران

قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً باليستياً مساء اليوم الاثنين جنوب المملكة أطلقته مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن الدفاعات اعترضت الصاروخ في سماء منطقة نجران، وتمكنت الدفاعات من اعتراضه وتفجيره قبل الوصول إلى هدفه.

هذا ويرتفع الصواريخ الباليسيتة التي أطلقتها مليشيا الحوثي على المملكة إلى 120 صاروخاً منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أعوام.

 وكان قد أكد الناطق الرسم باسم التحالف العربي العقيد / تركي المالكي / أن الرد اذا ما استمرت المليشيا بإطلاق الصواريخ سيكون رداً قاسيا ومؤلما وموجعا، عبر عملية عسكرية، حسب قوله.

 

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