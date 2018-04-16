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التحالف: 119 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه المملكة وسيكون الرد قاسياً ومؤلماً وموجعاً

الأثنين 16 أبريل 2018 09:40 م الصحوة نت - الرياض
التحالف: 119 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه المملكة وسيكون الرد قاسياً ومؤلماً وموجعاً

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن مجموع الصواريخ التي أطلقت باتجاه أراضي المملكة وصلت إلى 119 صاروخاً باليستياً أطلق أغلبها من محافظة صعدة.

وأكد الناطق الرسم باسم التحالف العربي العقيد / تركي المالكي / أن الرد اذا ما استمرت المليشيا بذلك سيكون رداً قاس ومؤلم وموجع، عبر عملية عسكرية، حسب قوله.

 وكشف المالكي في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، كشف أن التحالف رصد قدرات عسكرية للحوثيين استخدمها سابقا تنظيم الدولة في العراق.

 كما رصد التحالف طائرة دون طيار أطلقت من مطار صنعاء، وتم اعتراضها واسقاطها من قبل دفاعات التحالف.

وعرض المالكي صوراً لبقايا حطام الطائرة بدون طيار التي تم اسقاطها.

وذكر المالكي أن النظام الإيراني يواصل انتهاك القانون الدولي بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار (مسيرة).

وقال إن قوات التحالف رصدت استخدام مطار صنعاء في عمليات تدريب وتخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات وعمليات انتحارية ضد السعودية.

وحذر من أن مطار صنعاء فقد الحماية الدولية بتحويله إلى ثكنة عسكرية لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، وإجراء عمليات التدريب عليها.

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