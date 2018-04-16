نائب رئيس مجلس النواب: الشعب اليمني يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة

طالب نائب رئيس مجلس النواب / محمد علي الشدادي / المجتمع الدولي بالقيام بدوره الإنساني لتقديم الدعم الاغاثي، للشعب اليمني الذي يعاني من كارثة انسانية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا مايكل أرون، مستجدات الاوضاع الإنسانية باليمن.

واستعرض الشدادي التحديات التي تواجه الشعب اليمني جراء انقلاب الحوثي المدعوم من ايران..مشيرا الى ان الوضع الانساني في مستوى الكارثة، بسبب الحرب التي شنتها المليشيا، واصرارها على رفض المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى وجه التحديد القرار ٢٢١٦.

من جانبه أكد أرون على أهمية عودة الاستقرار الى اليمن، مشيرا الى أن بلاده ستقدم كل المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد الى اليمن، وصولا الى ايقاف الحرب، والعودة الى حل سياسي للوضع في اليمن، ووعد بتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب اليمن، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".