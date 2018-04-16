طفل مسلح يقتل شاباً ويصيب والده في إب وسط فوضى أمنية

قتل شاب وأصيب آخر برصاص مسلح بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن الشاب "كهلان علاو" قتل يوم أمس بمديرية ريف إب برصاص طفل مسلح لا يتجاوز عمره السابعة عشر عام فيما أصيب والد القتيل بإصابات مختلفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر فإن الجاني يدعى ضياء سلطان فرحان وحدث خلاف بينه وبين أسرة المجني عليه في قرية بيوت "العدن" بريف إب على "فيزة" أدعى المجني عليه بأنها مزوره وباعها له والد الجاني بمبلغ كبير .

وأضافت المصادر أن الجاني أكثر من مرافقة الحوثيين خلال الأسابيع والأشهر الماضية وهو ما شجعه على التمادي بجريمة القتل.

وتشهد محافظة إب جرائم قتل شبه يومية بسبب الفلتان الأمني الذي تقوده مليشيا الحوثي الإنقلابية ومعه ارتفعت حدة الجريمة في المحافظة.