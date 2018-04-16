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صحيفة : مليشيات الحوثي تغلق جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة

الأثنين 16 أبريل 2018 03:15 م الصحوة نت - متابعة خاصة
صحيفة : مليشيات الحوثي تغلق جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة

أغلقت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة، بالتزامن من اقتراب قوات الجيش الوطني من معقل زعيم الجماعة.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط، في تغريدة  لها على تويتر" إن المليشيات أغلقت جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة ومنعت الوصول إليها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أمنت أمس الأحد المجمع الحكومي في مديرية الظاهر بصعدة.

وقالت مصادر ميدانية  إن قوات الجيش أمنت المجمع الحكومي بدعم وإسناد من التحالف العربي وبمشاركة طيران الأباتشي، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخازن أسلحة في منطقة طلان بمديرية حيدان.

 كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية في منطقة مذاب بمديرية الصفراء وغارة أخرى على تجمعات للمليشيا في ميدان  تدريبي داخل معسكر كهلان شرق مدينة صعدة.

وتواصل قوات الجيش الوطني استعدادها للزحف باتجاه معقل مليشيا الحوثي في جبال مران من خمسة محاور.

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