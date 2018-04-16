تقرير: 268 انتهاكا ارتكبته الحوثيون بالمحويت خلال الربع الأول من العام 2018م

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة راصد للحقوق والحريات بمحافظة المحويت منظمة مجتمع مدني غير حكومية أن مليشيا الحوثي ارتكبت 268 انتهاكاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م .

وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاختطاف، والتهجير القسري، والتجنيد الإجباري ونهب الممتلكات، ونهب المواطنين والتجار تحت مسميات عديدة ، وملاحقة مناوئين للانقلاب الحوثي ، واحتلال العديد من مؤسسات الدولة ، والعديد من الجمعيات ومقرات الأحزاب ودور القرآن ، واستحداث لنقاط التفتيش وغيرها من الانتهاكات التي تمارس بشكل شبه يومي .

وقالت المنظمة في تقريرها الذي إنها سجلت 45 لا زالوا في سجون المليشيا لأكثر من سنتين وترفض الإفراج عنهم ، منهم (6) حالات إخفاء قسري ، 13 حالة تحريض ، كما اختطفت المليشيا 74 مواطن بدون أي سبب ، حالتا اقتحام قرى، 4 حالات اقتحام منازل، 25 حالة تجنيد أطفال ، 17 حالة احتلال دور القرآن، 43 حالة احتلال مبان حكومية و9 حالات احتلال مبان خاصة .

وأضاف التقرير أن المليشيا قامت باحتجاز وتوقيف النساء والأطفال أثناء سفرهم إلى أهاليهم في مناطق الشرعية وابتزازهم مالياً 9 حالات ، واقتحام مساجد وفرض خطباء بقوة السلاح 7 حالات ، اقتحام محلات تجارية 4 حالات ، وعرقلة كل المسافرين إلى مناطق الشرعية أو إلى الخارج وابتزازهم واحتجازهم لساعات طويلة في النقاط الحوثية والتحقيق مع الكثير منهم .

كما استخدمت المليشيا المناطق المدنية وذات الكثافة السكانية لإطلاق الصواريخ طويلة المدى مما يعرض حياة المدنيين في تلك المناطق للخطر كما حدث قبل أسبوعين سقوط صاروخ باليستي في منطقة الشعافل بمديرية الخبت ، واستحدثت المليشيا سجن جديد إلى جانب الستة السجون السابقة ، واستمرار تحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية والبعض منها حولتها إلى سجون للمختطفين وتعذيبهم 12 منشأة ، واقتحام منشآت ونوادي رياضية وتحويلها إلى سجون ومقرات خاصة بالمليشيا ومخازن للسلاح 5 مباني ، كما استحدثت معسكراً تدريبياً في مناطق قريبة من المدنيين بالمحافظة وتجري مناورات عسكرية باستمرار.

وصادرت مليشيا الحوثي أكثر من 2000 حالة من المساعدات الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي من مركز دار الأيتام في مدينة المحويت ، وعمدت المليشيا على جمع جبايات بقوة السلاح والضغط والتهديد وتحت مسمى المجهود الحربي 13 مرة ، كما نهبت المليشيا مبلغ 207 مليون ريال يمني زكاة العام 2017م ، كما لجأت المليشيا إلى جباية المواشي والمحاصيل الزراعية من المواطنين تحت الضغط والتهديد لدعم مقاتليها .

وحرمت المليشيا جميع موظفي الدولة الحكوميين وكذلك المتقاعدين من مرتباتهم لأكثر من سنتين متواصلة ، كما نهبت المليشيا ملايين الريالات خلال ٢٩ شهر من إيرادات الغاز المنزلي المخصص للمحافظة ، حيث قدرت بمبلغ أربعة مليار و689 مليون و300 ألف ريال فوارق بيع الغاز المنزلي وحصة المحافظة التي تذهب إلى جيوب المليشيا ويتم حرمان المواطنين منها وتعمل على بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

كما أقدمت مليشيا الحوثي بقيادة المدعو أبو نصار الغولي” على إحراق ثلاث ناقلات بنزين في طريق صنعاء الحديدة بمديرية الخبت كانت تابعة لرجل الأعمال خالد صعتور ، بعد أن رفض صعتور دفع إتاوات للمشرف الحوثي أبو نصار الغولي مشرف المليشيا في المديرية .

وأخذت المليشيا بالقوة رؤساء الشعب في مكتب التربية بالمحافظة والمختصين بالمديريات لحضور دورة ثقافية في العاصمة صنعاء ، كما سبقتها قبل أيام دورة أيضاً لمدراء المكاتب في المجالس المحلية بالمحافظة استمرت أسبوعين ، حيث أجبرت مدراء العموم بالمحافظة ورؤساء الشعب والمدراء والمختصين على حضور دورات مغلقة ، ومن يرفض الحضور يتم تهديده بفصله من عمله ، أو إيداعه السجن بتهمة الخيانة.

وكشف التقرير أن مليشيا الحوثي كثفت من أنشطتها الثقافية باستخدام المدارس الحكومية لإقامة دورات طائفية تهدف إلى نشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع ، والحث على الذهاب إلى جبهات القتال ، حيث قامت المليشيا بالتضييق على الطلاب وإجبارهم على الالتحاق بجبهات القتال بعد أخذهم لدورات حوثية ما دفعت بالكثير من أولياء أمور الطلاب لإجبار أبناءهم على ترك الدراسة خوفا من تفخيخ عقولهم من دراسة الأفكار الحوثية ، أو أن تأخذهم المليشيات إلى جبهات القتال بالقوة .

كما تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية إلى إجبار العسكريين في المحافظة الذين لم ينخرطوا في صفوفها والمشاركة في حروبها العبثية على الالتحاق بجبهات القتال بالقوة وشكلت لجان في كل مديرية لمتابعة ذلك .

وتواصل مليشيا الحوثي حملة تبرعات من التجار والمغتربين من أجل تمويل وافتتاح واستحداث مقابر جديدة في مديريات المحافظة ، حيث افتتحت خمس مقابر قبل أيام ، إضافة إلى سبع مقابر قديمة تابعة للمليشيا امتلأت بالقبور.

ونوهت المنظمة في نهاية تقريرها أن هذه الانتهاكات هي جملة ما استطاع فريق رصدها من توثيقها نظرا “للقبضة الأمنية للمحافظة من قبل المليشيا ، ودعت جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى زيارة المحافظة وسجون المليشيا السرية والاطلاع عن قرب عن أوضاع المختطفين والمخفيين ومحاولة إنقاذهم من سطو المليشيا .