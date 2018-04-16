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قائد عسكري: ترتيبات عسكرية بدعم من التحالف العربي لفتح جبهة جديدة في ذمار

الأثنين 16 أبريل 2018 12:28 م الصحوة نت - صحف
قائد عسكري: ترتيبات عسكرية بدعم من التحالف العربي لفتح جبهة جديدة في ذمار

كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن ترتيبات تجري لفتح جبهة جديدة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار التي تمثل البوابة الجنوبية للعاصمة.

وكشف العقيد أحمد عبد الرحمن حسين مارش، أحد قيادات الجيش الوطني "أن قوات الشرعية بدأت ترتيبات وتجهيزات مكثفة بدعم من قوات التحالف العربي لفتح جبهة جديدة في محافظة ذمار، المتاخمة للعاصمة".

وأضاف العقيد مارش بحسب تصريح نقلته صحيفة "الخليج" أن الجبهة في إطار تنفيذ خطة عسكرية مدروسة، تهدف إلى تطويق صنعاء من كل المنافذ الحدودية لتشديد الضغوط على الميليشيا الإيرانية التي تحتل العاصمة.

وأشار "أن فتح جبهة في محافظة ذمار، سيمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على البوابة الجنوبية للعاصمة، بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية التي باتت تسيطر فعلياً على البوابة الشرقية، بعد تحريرها لمعظم مناطق مديرية «نهم»، وانتقال وحدات عسكرية إلى مديرية ارحب المجاورة".

واعتبر أن أهمية فتح جبهة جديدة في محافظة ذمار فرضته اعتبارات تتعلق بتنفيذ خطة تطويق محكمة للعاصمة صنعاء، إلى جانب أن المحافظة تتميز بحضور فاعل للمقاومة المسلحة ضد الحوثيين، التي تتركز أغلبية عملياتها ضد الميليشيا في ثلاث مناطق، هي عاصمة المحافظة، و«معبر» وجبل الشرق بمديرية آنس، التي شهدت مؤخراً انتفاضة قبلية ضد الحوثيين.

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