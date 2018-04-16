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مصرع قيادي حوثي كبير مع خبراء صواريخ من "حزب الله" بغارة للتحالف في صعدة

الأثنين 16 أبريل 2018 10:57 ص الصحوة نت - متابعات
مصرع قيادي حوثي كبير مع خبراء صواريخ من "حزب الله" بغارة للتحالف في صعدة

لقى قيادي حوثي بارز، وعدد من خبراء الصواريخ التابعين لحزب الله اللبناني مصرعهم، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيات بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في اللواء 112 مشاة، العميد عبدالله سعيد عبدالله الجبري والمكنى "أبو سعيد"، لقي مصرعه مع مجموعة من عناصر الميليشيا وعدد من خبراء الصواريخ من حزب الله اللبناني، في غارة لمقاتلات التحالف.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف استهدفت العميد الجبري مع خبراء صواريخ يتبعون ميليشيات حزب الله اللبناني وكانوا يخططون لقصف السعودية في أحد الجروف بين منطقة البقع ونجران.

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