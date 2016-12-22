صحفيو تعز يطالبون المنظمات الدولية الضغط لإطلاق زملائهم المختطفين

طالب صحفيون وحقوقيون بمحافظة تعز اليوم الخميس المنظمات الدولية استخدام نفوذها للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية للإفراج عن الصحفيين المختطفين لديها والذين مضى على بعضهم أكثر من عام ونصف.

ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية بشارع جمال وسط المدينة تنديدا بما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وملاحقات من قبل الحوثيين عقب يوم من وفاة الصحفي محمد العبسي بصنعاء بصورة مفاجئة في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة لم تستبعد نقابة الصحفيين تعرضه لاغتيال.

وصدر عن الوقفة بيان، أكد فيه المشاركون على" أن قضية الصحفيين المختطفين قضية مهنية وأخلاقية وإنسانية وحقوقية عادلة، والحفاظ عليها هو حفاظ على صدى الكلمة الحرة ومداد الشعب الذي لا ينفد".

واتهم البيان الحوثيون بشن حرب مستمرة على الصحفيين تتنوع فصولها بين القتل والقمع والاختطاف والملاحقة والتضييق بالسكن وقطع الرواتب والفصل من الوظائف للعاملين بالمؤسسات الحكومية.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين تعمدوا خلال فترة الاختطاف نقل الصحفيين بين 5 سجون مختلفة، وفي كل سجن يبدأ التحقيق معهم مجددا كما تستخدم بحقهم أساليب تعذيب جديدة وأكثر وحشية ابتداء من سجن وحدة مكافحة الإرهاب وسجن الثورة وسجن احتياطي هبرة وسجن الأمن القومي وحالياً في سجن الأمن السياسي.