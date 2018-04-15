الجيش يؤمن المجمع الحكومي في مديرية الظاهر بصعدة والتحالف يدمر مخازن أسلحة

قالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني أمنت اليوم الأحد المجمع الحكومي في مديرية الظاهر بصعدة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أمنت المجمع الحكومي بدعم وإسناد من التحالف العربي وبمشاركة طيران الأباتشي.

وذكرت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا فيما فر آخرون من المنطقة على وقع معارك عنيفة.

يأتي هذا فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخازن أسلحة في منطقة طلان بمديرية حيدان.

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية في منطقة مذاب بمديرية الصفراء وغارة أخرى على تجمعات للمليشيا في ميدان تدريبي داخل معسكر كهلان شرق مدينة صعدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف مبنى المحكمة في منطقة غمار بمديرية رازح بعدة غارات جوية أدت إلى مقتل خمسة أفراد من عناصر المليشيا الحوثية وجرح سبعة آخرين.

وحولت مليشيا الحوثي المحكمة وفق المصادر إلى ثكنة عسكرية ومقراً لمقاتليها في المنطقة.

وأكدت المصادر مصرع قيادي حوثي برتبة عميد يدعى / عبدالله سعيد عبدالله الجبري المكنى ابو سعيد / وعدد من خبراء الصواريخ الباليستية.

وتواصل قوات الجيش الوطني استعدادها للزحف باتجاه معقل مليشيا الحوثي في جبال مران من خمسة محاور.