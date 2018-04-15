نائب الرئيس: مليشيا الحوثي تمارس إرهاباً عالمياً برعاية إيران

دان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / الاستهداف المتكرر لمدن المملكة وخطوط الملاحة الدولية والذي قال إنه يكشف أن ميليشيا الحوثي تمارس إرهاباً عالمياً برعاية من إيران التي ترعى أيضاً ارتكاب جرائم مروعة في سوريا.

وجدد الفريق محسن التأكيد على أن خيار الشرعية الأول هو تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نائب السفير الألماني لدى اليمن جان جيرالد لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث والحرص على تحقيق السلام الدائم المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره للدور الألماني المساند للشرعية وتطلع بلادنا لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين.