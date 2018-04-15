عقب خلاف على نهب الجبايات... اشتباكات مسلحة بين حوثيين في مذيخرة إب

اندلعت إشتباكات مسلحة بين عدد من الفصائل والأجنحة المسلحة داخل مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم أمس بين مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش للحوثيين بمنطقة "الشرقي" بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، وبين أحد متحوثي المنطقة ويُدعى "مأمون الجمرة".

وبحسب المصادر فإن خلافات داخلية أبرزها على إتاوات وجبايات هي التي فجرت الخلافات بينهما ، فيما تشير المعلومات لإصابة "الجمرة" في تلك الاشتباكات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من تبادل إطلاق النار بين قائد النقطة الحوثية بمنطقة "شرف حمير" بمذيخرة المدعو أبو حسين المغربي ، مع القيادي المتحوث الشيخ أحمد محمد منصور باشا بخلافات داخلية بين فصائل مليشيا الإنقلاب الحوثية.

وتمارس مليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكات واسعة بحق الوجاهات الاجتماعية في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك في إطار سعيها لقمع كل المعارضين المحتملين لجرائمها المستمرة.