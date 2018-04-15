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قوات الحزام الأمني في عدن تعتقل قائد مقاومة جبهة يعيس

الأحد 15 أبريل 2018 08:23 م الصحوة نت - خاص
قوات الحزام الأمني في عدن تعتقل قائد مقاومة جبهة يعيس

اعتقلت قوات الحزام الأمني في العاصمة الموقتة عدن ليلة امس قائد مقاومة جبهة يعيس بمحافظة الضالع بعد مداهمة منزله في منطقة بئر فضل بمديرية المنصورة .

 وقالت مصادر محلية لـ"الصخوة نت" إن قوات الحزام الأمني اعتقلت  العميد / عبدالله أحمد عبدالله الطيري / قائد مقاومة جبهة يعيس في مديرية مريس.

وأضافت المصادر أن قوات الحزام الأمني داهمت منزل الطيري بمنطقة بئر فضل التابعة لمديرية المنصورة في ساعة متأخرة من ليلة أمس وقامت باعتقاله .

ويعد الطيري أحد قيادات المقاومة الشعبية التي وقفت ضد الانقلاب الحوثي وضابطا في الواء ٨٣  مدفعية  التابع لقوات الجيش الوطني  بمحافظة الضالع .

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