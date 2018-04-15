أبو الغيط: ايران تدعم الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن وتهديد دول المنطقة

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران أصبحت تشكل مصدرا لعدم الاستقرار داخل اليمن، وتهدد المنطقة ودول الجوار.

وأضاف أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية في دورتها الـ 29 بمدينة الظهران السعودية:" أن التدخلات الإيرانية في الشأن العربي استفحلت وبلغت حداً غير مسبوق من الإجتراء والتي لا تستهدف خير العرب أو صالحهم".

ولفت الى أن الإيرانيين استفادوا من هشاشة الوضع اليمني، وما يواجهه الشعب اليمني من تحديات جسام، وانقلاب على الشرعية الدستورية، مشجعين بعض العصابات المارقة لتضرب عرض الحائط بكل القواعد السياسية والإنسانية .

وأكد على وجوب وقوف العرب جميعاً وقفة واحدة، ويتحدثوا بصوت موحد، لإدانة هذا التخريب والتدمير والعدوان ، من أجل استعادة الاستقرار لليمن بعد سنوات من الاحتراب والفوضى.