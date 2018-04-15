نائب الرئيس يطلع على عمل الشرطة بالمدن المحررة ويشدد على تفعيل العمل المؤسسي

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة وأداء الإدارات العامة للشرطة فيها.

وشدد خلال لقاء مع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود على مضاعفة الجهود والتركيز على تأهيل منتسبي الشرطة وتحسين أوضاعهم وتفعيل العمل المؤسسي في مختلف الإدارات بما يضمن إيجاد قوة شرطوية فاعلة قادرة على القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وأشاد نائب الرئيس بجهود رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة وإفشال مخططات التخريب والإرهاب.

وقدم وكيل الوزارة تقريراً عن الزيارات الميدانية واللقاءات بمختلف القيادات ومسؤولي الأجهزة وما حققته الوزارة من نجاحات على صعيد استئناف مهامها ، معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة.