ارتفاع نسبي لأسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

شهدت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعا نسبيا منذ صباح اليوم الأحد بعد ازمة مفاجئة استمرت لأيام في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان اسعار المشتقات ارتفعت ابتداء منذ صباح اليوم في المدينة حيث وصل سعر الدبة البترول "٢٠لتر" الى ٥٨٠٠ ريال يمني في حين وصلت سعر الدبة الديزل "٢٠لتر"الى ٦١٠٠ريال يمني.

واضاف مراسلنا ان هذا الارتفاع جاء بعد ازمة شهدتها المدينة وانعدام مفاجئ للمشتقات النفطية رافقه انتشارا كبيرا للاسواق السوداء خلال الايام الماضية .

وتابع ان المشتقات النفطية توفرت منذ الصباح الباكر نسبيا في بعض محطات المدينة الخاصة بعد ازمة مفاجئة استمرت ثلاث ايام.

وقال سائقو مركبات لـ"الصحوة نت" ان هذا الارتفاع ياتي بسبب عدم وجود رقابة على المحطات واحتكار النفط وافتعال الازمات .

واضافوا ان هذا الارتفاع سيزيد من معاناة المواطنين حيث ستشهد اجرة النقل المحلية في المدينة ارتفاعا خلال الايام القادمة ستضيف الى المواطن معاناة جديدة .