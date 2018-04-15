موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

ارتفاع نسبي لأسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

الأحد 15 أبريل 2018 05:17 م الصحوة نت - خاص
ارتفاع نسبي لأسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

شهدت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعا نسبيا منذ صباح اليوم الأحد بعد ازمة مفاجئة استمرت لأيام في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان اسعار المشتقات ارتفعت ابتداء منذ صباح اليوم في المدينة حيث وصل سعر الدبة البترول "٢٠لتر" الى ٥٨٠٠ ريال يمني في حين وصلت سعر الدبة الديزل "٢٠لتر"الى ٦١٠٠ريال يمني.

واضاف مراسلنا ان هذا الارتفاع جاء بعد ازمة شهدتها المدينة وانعدام مفاجئ للمشتقات النفطية رافقه انتشارا كبيرا للاسواق السوداء خلال الايام الماضية .

وتابع ان المشتقات النفطية توفرت منذ الصباح الباكر نسبيا في بعض محطات المدينة الخاصة بعد ازمة مفاجئة استمرت ثلاث ايام.

وقال سائقو مركبات لـ"الصحوة نت" ان هذا الارتفاع ياتي بسبب عدم وجود رقابة على المحطات واحتكار النفط وافتعال الازمات .

واضافوا ان هذا الارتفاع سيزيد من معاناة المواطنين حيث ستشهد اجرة النقل المحلية في المدينة ارتفاعا خلال الايام القادمة ستضيف الى المواطن معاناة جديدة .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى