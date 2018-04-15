الملك سلمان يجدد تأكيده الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلال اراضيه

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاحد، التأكيد بالالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله.

وقال في كلمته الافتتاحية في الدورة الـ29 للقمة العربية :" ندعم حل الأزمة في اليمن بحل سياسي، وفق المبادرة الخليجية.. وندعم المجتمع الدولي في جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ".

ورحب الملك سلمان بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية.

واكد رفض المملكة لتدخلات الايرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية".



وأضاف" طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان "تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة" مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية".

واكد خادم الحرمين الشريفين أن الامة العربية ستظل رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها.. مشيرا الى خطر الإرهاب الذي يواجه العالم والذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية، مؤكدا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وقال " ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة"، وعبر عن استنكاره ورفضه لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس.