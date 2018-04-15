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تعز.. مقتل مسؤول الحوثيين في الحيمة عقب محاولته الاستيلاء على مزارع المواطنين

الأحد 15 أبريل 2018 01:38 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعز.. مقتل مسؤول الحوثيين في الحيمة عقب محاولته الاستيلاء على مزارع المواطنين منطقة الحيمية - ارشيفية

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، اليوم الاحد، عقب محاولته الاستيلاء على مزارع المواطنين في قرية المنزل بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمالي تعز.

وقالت مصادر محلية إن المسؤول الامني للحوثيين في منطقة الحيمة المدعو " أبو معارك" لقي مصرعه برصاص المواطنين، عقب محاولته الاستيلاء على مزارع المواطنين، بقرية المنزل بالخزيعة التابعة للمنطقة.

وعقب الحادثة دفعت المليشيات بتعزيزات عسكرية الى المنطقة، وتوسعت دائرة الاشتباكات التي لا تزال مستمرة بين المواطنين ومليشيات الحوثي، حتى كتابة الخبر.

وينتمى القيادي الحوثي الى مديرية القفر التابعة لمحافظه اب، وأحد أتباع  مشرف الحوثة في مدريه ذي السفال المدعو عبد الفتاح غلاب.

يذكر ان غلاب كان المسؤول عن حصار منطقه الحيمة التابعة لتعز وقصفها عقب مقتل نجله خلال الايام الماضية.

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