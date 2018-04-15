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استعادة مواقع جديدة بالبيضاء ومليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين

الأحد 15 أبريل 2018 12:32 م الصحوة نت - متابعة خاصة
استعادة مواقع جديدة بالبيضاء ومليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، اليوم الاحد، من تحرير مواقع جديدة بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع تبة القوس والقلتة ومواقع تبة شرقان بشكل كامل ، عقب هجوم كبير على جميع المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية على امتداد الجبهة.

واوضحت المصادر إن قوات الجيش استعادة عددا من الأسلحة والذخائر في المواقع المحررة منها رشاش معدل وآليات  كلاشنكوف وذخاير، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات.

وسقط خلال المواجهات وفقا للمصادر العديد من عناصر المليشيات بين قتل وجريح، كما تم إبطال مفعول الكثير من الالغام

بالتزامن شنت مليشيات الحوثي الانقلابية قصفا عنيفا على منازل المواطنين بقرية الدريعاء بقذائف الهاونات 160 المحرم دوليا الامر الذي ألحق اضرار جسيمة في منازل ومصالح المواطنين.

الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية  يقصف مركبة عسكرية للميليشيات الحوثية في موقع عباس مما ادى الى تدميرها وحرقها بالكامل مع طاقمها والمتواجدين حولها من عناصر الميليشيات

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