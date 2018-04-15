قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة الجوف

أحرزت قوات الجيش الوطني ليل السبت تقدماً ميدانياً بمديرية برط العنان غرب محافظة الجوف، تمكن من خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مع طرد الميليشيات الحوثية منها.

وأكد قائد عمليات لواء الحسم بالجوف اليمنية العقيد عبدالله مطوان في تصريح لـ"العربية" أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة على تبة ثوابنة مع سلسلة جبلية مطلة على وادي القعيف بمديرية برط العنان، بعد محاصرة عناصر الحوثيين من ثلاثة محاور، تكبدت الميليشيات فيها خسائر بشرية كبيرة .

كما أكد أن هذه المرتفعات تكتسب أهمية بالغة كونها تطل على وادي القعيف وجبال الظهرة، والتي ستنطلق منها المعارك إلى منطقة رحوب متجاوزة وادي ومنطقة القعيف.

يذكر أن قوات الجيش اليمني حققت في الآونة الأخيرة تقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خاصة في معقل التمرد الأول بمحافظة صعدة ، وأصبحت على مقربة من مسقط رأس زعيم الحوثيين في مران .