تعز.. مسلحون يقتحمون شركة صرافة وينهبون مبالغ مالية كبيرة ويلوذون بالفرار

اقتحم مسلحون مجهولون، صباح اليوم الاحد، فرع شركة الياباني للصرافة في شارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز، ونهبوا مبالغ مالية كبيرة ولا ذوا بالفرار.

وقال نائب مدير فرع الشركة في تعز لـ" الصحوة نت " إن مسلحين مجهولين هاجموا مقر الشركة الساعة 8 والربع من صباح اليوم، وأطلقوا النار على العاملين، الامر الذي أسفر عن إصابة مدير الفرع بإصابات خطيرة نقل على اثرها للعناية المركزة.

وأوضح أن المسلحين تمكنوا من نهب مبالغ مالية تقدر بـ 45 مليون ريال يمني، إضافة الى مبالغ بالدولار والريال السعودي.

وقال إن أطقم أمنية انتشرت بالمكان لكن عقب فرار المسلحين مع المبالغ المالية.

وسبق ان نهب مسلحون مجهولون شركة الكريمي للصرافة قبل أشهر دون ان تعرف هويتهم حتى اللحظة