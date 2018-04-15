موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

تعز.. مسلحون يقتحمون شركة صرافة وينهبون مبالغ مالية كبيرة ويلوذون بالفرار

الأحد 15 أبريل 2018 11:23 ص الصحوة نت - خاص
تعز.. مسلحون يقتحمون شركة صرافة وينهبون مبالغ مالية كبيرة ويلوذون بالفرار شركة اليباني التي تم مهاجمتها ونهبها

اقتحم مسلحون مجهولون، صباح اليوم الاحد، فرع شركة الياباني للصرافة في شارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز، ونهبوا مبالغ مالية كبيرة ولا ذوا بالفرار.

وقال نائب مدير فرع الشركة في تعز لـ" الصحوة نت " إن مسلحين مجهولين هاجموا مقر الشركة الساعة 8 والربع من صباح اليوم، وأطلقوا النار على العاملين، الامر الذي أسفر عن إصابة مدير الفرع بإصابات خطيرة نقل على اثرها للعناية المركزة.

وأوضح أن المسلحين تمكنوا من نهب مبالغ مالية تقدر بـ 45 مليون ريال يمني، إضافة الى مبالغ بالدولار والريال السعودي.

وقال إن أطقم أمنية انتشرت بالمكان لكن عقب فرار المسلحين مع المبالغ المالية.

وسبق ان نهب مسلحون مجهولون شركة الكريمي للصرافة قبل أشهر دون ان تعرف هويتهم حتى اللحظة

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى