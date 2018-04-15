الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة نزع سلاح الحوثيين وإيجاد حلا سياسيا للأزمة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على ضرورة نزع سلاح الحوثيين ضمن إطار الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، مشددا على إيجاد حل سياسي في اليمن يشمل نزع السلاح من القوى غير القانونية وخصوصاً ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال خلال مقابلة مع قناة "العربية"، " أفهم القلق الأمني لدى السعودية ويجب أن نجد حلاً سياسياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة.

وقال إن " أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن هو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر".

وكانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة قد أدانت استمرار قصف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية، وطالبت في رسالة إلى مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ نظراً لأنها تقوم بتزويد ميليشيا الحوثي بالتقنية العسكرية والمعدات.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت إيران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها في شن هجمات ضد السعودية.