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ترتيبات لمساعدة الحكومة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتفعيل مؤسسات الدولة

الأحد 15 أبريل 2018 10:34 ص الصحوة نت - متابعات
ترتيبات لمساعدة الحكومة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتفعيل مؤسسات الدولة

أفاد مسؤولون يمنيون "أن هناك ترتيبات تجرى بالتنسيق بين التحالف العربي لمساعدة الحكومة اليمنية في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لتفعيل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المسؤولين "أن الترتيبات تشمل إعادة تأهيل أنابيب النفط في محافظة شبوة وعودة كافة الشركات للعمل وتأمينها بالإضافة إلى حلول أخرى لعودة أسعار العملة إلى ما كانت عليه في السابق".

 وأضافوا "أن البنك المركزي بدأ في الشروع بإقرار بعض الإجراءات الكفيلة بإيجاد أرضية لمواجهة أكبر تحد يتمثل في انهيار العملة".

وأشاروا "أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتركز في توفير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تفعيل عمل المؤسسات الخدمية، والمضي في توفير الموارد اللازمة لدعم الاقتصاد والنهوض به".

واعتبر المسؤولون أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة لا تقل خطراً عن التحديات الإرهابية، وهي مصممة على انتشال الشعب اليمني من واقعه المتأزم، لافتين إلى أهمية الدعم القوي الذي تقدمه دول التحالف العربي في تذليل الكثير من الصعاب والنابع من حرصها الدائم على تحقيق مصالح الشعب اليمني في العيش بسلام واستقرار.

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