بادي: اعادة الخدمات وتحقيق الاستقرار على رأس أولويات عودة الحكومة إلى عدن

قال متحدث الحكومة راجح بادي "إن على رأس أولويات حكومة الشرعية والتي عادت لاستئناف عملها مجدداً من عدن، إعادة الخدمات الأساسية، والعمل على استقرار واستتباب العمل الأمني في المحافظات اليمنية كافة".

وأضاف في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» أن تلك الخدمات الرئيسية هي تأمين استقرار الكهرباء، وبخاصة أن البلاد مقبلة على موسم صيف ساخن، وبعض مناطق البلاد تعاني من نقص بالمواد الأساسية التي تغذيها الكهرباء لساعات كبيرة.

وأشار بادي إلى "دعم من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة، والذي مكن «برنامج الغذاء العالمي» من توفير الوقود للمستشفيات ومحطات المياه عبر البلاد".

ولفت إلى تشكيل لجنة عليا يمنية لتنفيذ برنامج المنحة بهدف تمكن عمل الحكومة من القضاء على انقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات اليمنية.

وشدد بادي على أن أولوية عمل الحكومة الحرص على تسوية أوضاع العاملين في محافظة عدن وباقي المحافظات اليمنية، مضيفاَ "أن عودة الحكومة تمثل رسالة للداخل والخارج بأن اليمنيين لا يقبلون غير شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأن المجتمع لن يتعامل مع أي تمرد مسلح داخل الأراضي اليمني".

وقال " إلى أن العمل يجري مع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على رفع كفاءة مستويات العمل في كل الموانئ اليمنية بشكل عاجل وسريع، ويتم في الموانئ الأربعة المكلا والشيح وعدن والمخا، من أجل تحسين أرصفتها من أجل إرساء سفنها التجارية، وزيادة في استقبال المواد الإغاثية"

وذكر أنه نتيجة لوقوع المواطنين في مناطق سيطرة سلاح الميليشيا الحوثية تصادر بعض المساعدات الإغاثية التي توجه إلى المواطنين، وفرض جباية على تلك المواد، مما أدى إلى رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء.