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روسيا تجدد دعمها للشرعية اليمنية وتؤكد استعدادها للدفع بعملية السلام

الأحد 15 أبريل 2018 12:07 ص الصحوة نت - الرياض
روسيا تجدد دعمها للشرعية اليمنية وتؤكد استعدادها للدفع بعملية السلام

جددت روسيا الاتحادية اليوم السبت دعمها للشرعية في اليمن حتى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية /ميخائيل بوغدانوف/   أكد استعداد بلاده لأي دور يخدم السلام في اليمن وأمنه واستقراره، مجدداً موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدربه منصور هادي لمخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له وذلك على هامش القمة العربية التي ستعقد في الظهران السعودية.

وذكرت وكالة "سبأ" إن الرئيس هادي أشاد بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وقال هادي "إن اليمن تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة "..لافتاً الى لقاءاته مع المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن غريفت وبحث معه فرص السلام الممكنة والمتاحة، مؤكداً على دور روسيا ودعمها لليمن في هذا الصدد.

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