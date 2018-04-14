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العليمي: اليمنيون اكتووا بنار إيران والتحالف يناهض المشروع الإيراني بالمنطقة

السبت 14 أبريل 2018 10:25 م الصحوة نت - صحف
العليمي: اليمنيون اكتووا بنار إيران والتحالف يناهض المشروع الإيراني بالمنطقة

قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور، / عبدالله العليمي/، إن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، هو أحد أهم ركائز مناهضة مشروع إيران التوسعي في المنطقة وتدخلاتها التي أضرت بالمنطقة العربية والأمن العربي.

وأكد العليمي أن اليمن واليمنيين اكتووا بنار التدخلات الإيرانية السافرة، التي كان يحذر منها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي منذ البدايات الأولى لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وذكر في حديث صحفي مع جريدة اليوم السابع المصرية، "أن مشروع إيران التوسعى هو مشروع خطير على الأمة العربية والإسلامية وتدخلاتها أضرت بالمنطقة العربية والأمن العربي بصورة مباشرة" .. لافتاً إلى أن المنطقة العربية تعرضت لتصدع كبير نتيجة هذه التدخلات الإيرانية .

وأكد الدكتور العليمي أن الشعب اليمنى اليوم يناضل بكل الوسائل المشروعة لإزاحة هذا الانقلاب وعودة الدولة الوطنية ومعه كل الأشقاء في التحالف العربي لاستعادة الشرعية وسيحاسب هذه الميليشيات على ما اقترفته بحق هذا الشعب العظيم .. مشيداً بالجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية والإمارات العربية المتحدة وكل الدول التي تشارك في التحالف العربي من أجل الشعب اليمني .

وبشأن الحل المتوقع للأزمة اليمنية، قال العليمي أن الشعب اليمنى بكل فصائله يبحث عن السلام وخيارات السلام، ووحدهم الحوثيون من يفرضون خيار الحرب على الشعب ووحدهم من يستفيد منها .. مجدداً التأكيد على أن قرار الحرب هو قرار الميليشيات الانقلابية وأن بإمكانهم أن يوقفوا هذه الحرب بتوقفهم عن الاعتداء على الشعب واعترافهم بشرعية الدولة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

 

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