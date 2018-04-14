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قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف غرب تعز

السبت 14 أبريل 2018 09:38 م الصحوة نت - تعز
قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف غرب تعز صورة إرشيفية

سقط قتلى وجرحى حوثيون في / غارات لمقاتلات التحالف العربي / استهدفت مواقع وتجمعات لهم غرب محافظة تعز، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".

وقالت مصادر عسكرية إن الغارات الجوية استهدفت طقمين عسكريين محملين بالمشتقات النفطية بالقرب من محطة حواص غرب مقبنة ما أدى الى احتراق طقم ومقتل جميع من كانوا على متنه ،واستهدفت غارة أخرى وادي رسيان أثناء تجمع للمليشيا وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.

المصادر أضافت أن المقاتلات شنت 6 غارات أخرى على مواقع وثكنات المليشيا الإنقلابية في مواقع مختلفة في مقبنة ثلاث منها في حوش المعهد التقني دمرت آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيا.

كما استهدفت مقاتلات التحالف طقماً حوثياً في مدخل جامع الشوكاني،  وغارة أخرى استهدفت طقما في منطقة الصلبة وأدت إلى مقتل وإصابة كل من على متنه.

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