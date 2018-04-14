الفريق المقدشي: تحرير البيضاء سيفتح البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن / علي محمد المقدشي/ إن أبناء محافظة البيضاء كانوا من أوائل من وقفوا في وجه المليشيا الحوثية وشاركوا في كسر زحفها على المناطق والمدن.

وأوضح المقدشي أن استكمال تحرير محافظة البيضاء يعني أن تصبح 90 بالمائة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية ، وانتقال المعركة الى محافظة ذمار التي سوف يساهم تحريرها في تحرير محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم، سير العمليات العسكرية الجارية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، واطلع على الانتصارات الأخيرة التي احرزها الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية ضد المليشيا الحوثية الإنقلابية.

وثمن المقدشي التضحيات والبطولات التي يسطرها قادة وأبطال الجيش والمقاومة في محافظة البيضاء وفِي مختلف الجبهات في سبيل استعادة الارض والعرض واستكمال تحرير كل شبر من الوطن واستعادة المؤسسات الشرعية التي لاتزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.