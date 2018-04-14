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الرئيس هادي يصل مدينة الظهران السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ 29

السبت 14 أبريل 2018 08:12 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس هادي يصل مدينة الظهران السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ 29

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، الى مدينة الظهران شرق السعودية، للمشاركة في اعمال القمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة "سبأ" فسيشارك الرئيس بفعالية مع أشقاءه قادة الدول العربية من ملوك وأمراء ورؤساء في أعمال القمة العربية الـ 29 للوقوف على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة التحديات التي تتربص بأمتنا العربية وأمنها واستقرارها.

وسيصدر عن اعمال القمة بيان (الظهران ) الذي سيرسم خطة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة وفِي ظل قيادة المملكة ورئاستها للقمة.

كما سيلقي الرئيس كلمة بلادنا في أعمال القمة عن واقع بلدنا والتحديات التي تواجهها في ظل الحرب الانقلابية الحوثية الإيرانية المستهدفة لليمن أرضا وإنسانا وتهديد أشقاءنا في دول التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية عبر أدوات إيران من المليشيا الحوثية الإيرانية.

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