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محور تعز يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة

السبت 14 أبريل 2018 07:24 م الصحوة نت - تعز
محور تعز يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة

شددت قيادة محور تعز على ضرورة رفع اليقظة و الجاهزية القتالية، وشحذ الهمم العالية في مواجهة انقلاب المليشيا واستكمال تحرير المحافظة و استعادة الدولة.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه اللواء الركن / خالد فاضل/  بقيادة و رؤساء قطاعات وجبهات اللواء 17 مشاه.

وفي الاجتماع ناقش قائد المحور مجمل الأوضاع والتطورات الميدانية في جبهات القتال ؛ كما اطلع على وضع اللواء إداريا وعسكريا.

وحث اللواء فاضل قيادة اللواء 17 و قطاعاته وجبهاته على بذل المزيد من الجهود و استشعار المسؤولية في حل الإشكاليات والقضايا.

فاضل ثمن دور اللواء 17 مشاة وتضحياته وبطولاته في جبهات القتال على امتداد التباب والجبال الواسعة، الواقعة تحت سيطرته غرب تعز.

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