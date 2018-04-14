المئات يُشيعون جثمان الصحفي "القادري" في مأرب

شيع المئات اليوم السبت جثمان الصحفي / عبدالله القادري/ والذي ارتقى شهيداً صباح الجمعة جراء استهدافه هو ومجموعة من زملائه من قبل مليشيا الحوثي في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء.

وشارك في التشييع المئات من زملاء ومحبي وأقارب الشهيد القادري والذي انطلق موكب التشييع من مستشفى الهيئة بالمدينة إلى مثواه الأخير في مقبرة آل مثنى بالمحافظة.

ويعد "القادري" من أبرز الصحفيين الذين وثقوا الأحداث والمعارك التي دارت في مأرب والجوف ونهم والبيضاء.

وكانت قد نعت دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح الصحفي والإعلامي "القادري" أحد كوادر الإصلاح الإعلامية بمحافظة مأرب.