رئيس الوزراء يوجه بتفعيل العمل الاستخباراتي في عدن ويؤكد تقديم كل الدعم للأمن

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ليوم السبت، بتفعيل العمل الاستخباراتي بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية وبالتنسيق مع التحالف العربي لضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن لما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.

واكد رئيس الوزراء خلال لقاءه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري والقائم بأعمال محافظة عدن احمد سالمين، ان الحكومة ستقدم كل الدعم للاجهزة الأمنية لتقوم بدورها على اكمل وجه، مشيدا بالجهود التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على تجاوز الصعوبات والعراقيل وتنفيذ النظام والقانون في جميع مرافق الدولة دون استثناء وحماية المصالح العامة والخاصة.