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مصدر بشبوة يوضح حقيقة تفجير انبوب النفط شرق مدينة عتق

السبت 14 أبريل 2018 12:33 م الصحوة نت - خاص
مصدر بشبوة يوضح حقيقة تفجير انبوب النفط شرق مدينة عتق

أوضح مسؤول محلي بمحافظة شبوة، حقيقة الانباء التي تحدثت عن تفجير انبوب نفط بالمحافظة.

وقال المسؤول إن الدخان المتصاعد شرق مديرية عتق كان نتيجة عملية تسريب نفطي لأنبوب النفط الرابط بين قطاع 4 " عياذ " مع منشأة النشيمة النفطية في سواحل مديرية رضوم .

ونفى مدير عام مكتب وزارة النفط المهندس سعيد  المرنوم صحة الاخبار التي تتحدث عن عملية تفجير خط الانبوب، مشيرا لاحتواء التسريب من قبل مهندسي وفنيي الشركة حيث ستعود عملية الضخ خلال الساعات القادمة.

وتأتي عملية الضخ في الانبوب الممتد من شركة omv  النمساوية الى ميناء النشيمة النفطي ضمن عملية اعادة الانتاج في القطاعات النفطية العاملة في حقول النفط بمحافظة شبوة.

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