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تصاعد صراع الأجنحة في جماعة الحوثي يضاعف اندلاع صدامات وشيكة

السبت 14 أبريل 2018 11:11 ص الصحوة نت - صحف
تصاعد صراع الأجنحة في جماعة الحوثي يضاعف اندلاع صدامات وشيكة

تصاعد صراع الأجنحة، غير المعلن، داخل جماعة الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" الإمارتية.

وبحسب الصحيفة "فإن تصاعد الصراع يضاعف من احتمالات اندلاع صدامات وشيكة بين تلك الأجنحة".

وكانت مصادر من داخل جماعة الحوثي كسفت عن انقسام في أوساط قيادات الجماعة حيال التعامل مع التطورات القائمة والخيارات المطروحة والمتمثلة في مواصلة التصعيد العسكري وحشد مقاتلين للجبهات أو التجاوب مع مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والعودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

يشار إلى أن قوات الجيش تمكنت الخميس من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع شمالي شرق محافظة صعدة أبرزها "وادي الفرع" الذي يوجد به الخط الاسفلتي الذي كانت تستخدمه المليشيات لإمداد عناصرها في عدة جبهات.

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