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عدن.."الاتصالات" تحذر من اجهزة غير مرخصة تسببت بتدمير شبكة الاتصالات(صور)

السبت 14 أبريل 2018 10:53 ص الصحوة نت - خاص
عدن.."الاتصالات" تحذر من اجهزة غير مرخصة تسببت بتدمير شبكة الاتصالات(صور)

حذر ت المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن من انتشار اجهزة غير مرخصة دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية على انها مقويات لتغطية شبكات الاتصالات وهي خلافا لذلك .

وقال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات عبد الباسط الفقيه لـ"الصحوة نت" ان عدد من الأجهزة  غير المرخصة دخلت الى اليمن عبر المنافذ الرسمية على اساس انها اجهزة تستخدم لتقوية الشبكات للهواتف النقالة والانترنت، مؤكدا بأنها تسبب في مشاكل كثيرة منها التشويش على ترددات الاتصالات المتنقلة وتدمير شبكات الاتصالات العاملة .

وخاطب مدير عام المؤسسة جميع مسؤولي المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع دخول تلك الأجهزة واتلافها فور وصولها الى المنافذ .





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