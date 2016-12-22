الخارجية المصرية تُجدد دعمها للشرعية والمخلافي يطالبها بمزيد من الجهود الدبلوماسية





أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري الى العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين اليمن ومصر، وحرص بلاده على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد شكري على ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اليمنية ووحدة اليمن وسلامتها الإقليمية، وشرعيتها ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأبدى شكري استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين المقيميين والزائرين لمصر بما يتناسب مع المصالح والعلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين الشقيقين من خلال متابعة الاجهزة المختلفة لتذليل اي عقبات او صعوبات.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الخميس.

واستعرض اللقاء المساعي الحالية في العملية السياسية والصعوبات والعراقيل التي تضعها المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية امام الجهود الرامية لايجاد حل سياسي.

وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية نظيره المصري استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية الى دعم موقف الشرعية اليمنية في مجلس الامن لما باتت تمثله عضوية مصر غير الدائمة في المجلس من دعم للمواقف والحقوق العربية.





وكان قد شارك وزير الخارجية عبدالملك المخلافي فى فعاليات الاجتماع الرابع للوزراء الخارجية العرب ودول الاتحاد الأوروبي والذي عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

*الصحوة نت | متابعة خاصة