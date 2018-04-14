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حجة..المليشيا تحتجز العشرات من ناقلات الغاز وسط ازمة حادة تشهدها المحافظة

السبت 14 أبريل 2018 10:29 ص الصحوة نت - خاص
حجة..المليشيا تحتجز العشرات من ناقلات الغاز وسط ازمة حادة تشهدها المحافظة

تحتجز مليشيات الحوثي بمحافظة حجة عشرات الناقلات الخاصة بالغاز المنزلي في ملعب حورة بمركز المحافظة منذ امس الخميس ، مانعة اصحابها من نقلها الى المحطات والمديريات المستهدفة ، في ظل ازمة حادة للغاز المنزلي لم يشهد المواطنون مثلها من قبل .

وقال شهود عيان بمدينة حجة لـ"الصحوة نت" إن عددا من ناقلات الغاز المنزلي محتجزة في ملعب حورة امام المجمع الحكومي للمحافظة منذ امس من قبل الميليشيات ،فيما تستعر الازمة بين الاهالي الذين اغرقتهم سياسات الحوثيين بين ازمات لا حصر لها .

وذكرت مصادر مطلعة لـ" الصحوة نت"، أن الميليشيات فرضت مبالغ مالية على ملاك الناقلات ، مقابل السماح ببيعها ، كما فرضت توزيع كميات كبيرة منها لصالح عناصرها ، الذين تشترط ان يكونوا في مقدمة من يستفيدون من هذه الكمية .

واضافت المصادر بأن الحوثيين الزموا بائعي الغاز المنزلي بالمحافظة بتوزيع كميات مجانية لأسر قتلاهم والمشرفين من عناصرهم ، متجاهلين معاناة المواطنين وانتظارهم لما يخفف من ازمة الحصول على الغاز الذي تستخدمه الميليشيات كغيره من احتياجات الاهالي في الضغط عليهم لمساندتهم بالمقاتلين والمال .

  وتشهد محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري ازمة حادة في الغاز المنزلي بلغ سعر الاسطوانة ٢٠لتر اكثر من عشرة الف ريال ، عبر سياسة السوق السوداء التي تتقنها الميليشيات .

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