البيضاء.. الجيش يشن هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا والتحالف يدمر آليات عسكرية

شنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم السبت، هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في اطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وقال مصدر عسكري، ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيات في اطراف قانية باتجاه موقع يسبل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية مديرية السوادية بالبيضاء و التي تعتبر المركز الرئيسي للمليشيات الانقلابية، بحسب وكالة سبأ.

ويأتي الهجوم بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير سوق قانية وموقعي مسعوده والعر الاستراتيجيين من المليشيات.

الى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع المليشيات بموقع يسبل الاستراتيجي اسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير دبابة واسلحة وذخائر، كما دمر طيران التحالف دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما اسفل هضبة صباح حنكة معنز بمديرية ذي ناعم بالبيضاء.

وفي السياق شن ابطال مقاومة ذي ناعم هجوما عنيفا على موقع تبة شرقان وموقع الفلتة وتبة الحمام الذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي ما اسفر عن قتلى وجرحى في صفوفها.