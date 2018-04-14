إعلامية إصلاح مارب تنعي الزميل القادري وتدين استهداف مليشيات الحوثي للصحفيين





نعت الدائرة الإعلامية لإصلاح مأرب الإعلامي عبدالله حسن القادري الذي استشهد اثناء تغطيته للاحداث العسكرية بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء إثر استهداف موقع الفريق الإعلامي الذي كان يقوم بتغطية الاحداث هناك.





وقال بيان النعي “إن الشهيد القادري أحد أعمدة العمل الإعلامي بمحافظة مأرب، وباستشهاده تخسر مأرب خاصة واليمن عامة أحد الكوادر الإعلامية الفاعلة التي كان لها بصمات خالدة في العمل الصحفي والإعلامي..





ودانت الدائرة بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الصحفيين والاعلاميين، محملة الميليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن جرائمها المستمرة التي تستهدف الشهود على ما ترتكبه من انتهاكات بحق الصحفيين، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.









نص البيان ..

تلقت الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب بكل أسف وحزن فاجعة استشهاد الإعلامي عبدالله حسن القادري، اليوم الجمعة، في قصف لميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء قيامه بالعمل الصحفي وتواجده ضمن فريق اعلامي لتغطية المواجهات العسكرية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.





وقد كان الشهيد القادري أحد أعمدة العمل الإعلامي بمحافظة مأرب، وباستشهاده تخسر مأرب خاصة واليمن عامة أحد الكوادر الإعلامية الفاعلة التي كان لها بصمات خالدة في العمل الصحفي والإعلامي..





وقد شارك الشهيد في تغطية الأحداث والمواجهات التي شهدتها وتشهدها محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، وكان أحد الأصوات الحرة والشجاعة في تبني ومساندة القضايا الانسانية والوطنية.





وتُدين الدائرة الإعلامية للاصلاح بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الصحفيين والاعلاميين، وتُحمّل الميليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن جرائمها المستمرة التي تستهدف الشهود على ما ترتكبه من انتهاكات بحق الصحفيين، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.





وتدعو الدائرة الاعلامية المنظمات الحقوقية والصحفية المحلية والدولية إلى إدانة واستنكار هذه الجرائم والعمل على منع استمرارها والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا.





وتُعبّر الدائرة الاعلامية للاصلاح عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الشهيد وللأسرة الصحفية والاعلامية في هذا المصاب الجلل.. متمنيةً الشفاء العاجل للزميل ذياب الشاطر، مراسل قناة يمن شباب، وبقية الزملاء الذين أُصيبوا في هذا الحادث الاجرامي.

صادر عن الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب

الجمعة 13 ابريل 2018م



