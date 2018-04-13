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قناة بلقيس تنعي مصورها "القادري" وتؤكد اعتزامها اتخاذ كافة إجراءات ملاحقة الجناة

الجمعة 13 أبريل 2018 08:45 م الصحوة نت - متابعات
قناة بلقيس تنعي مصورها "القادري" وتؤكد اعتزامها اتخاذ كافة إجراءات ملاحقة الجناة

نعت قناة بلقيس الفضائية، استشهاد مصورها في محافظة مأرب في قصف لمليشيا الحوثي استهدف قافلة صحفية كانت تغطي الأحداث في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، بعد أيام من انسحاب مليشيا الحوثي منها.

واكدت القناة على أهمية وقوف جميع اليمنيين وكافة المنظمات الحقوقية والصحافية المحلية والإقليمية والدولية صفاً واحداً في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية وفضح جرائمها في حق الصحافة والصحفيين، مؤكدة انها تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الضحايا، وملاحقة الجناة، حتى ينالوا جزاءهم العادل.

وتقدمت قناة بلقيس بخالص العزاء والمواساة لأهل الفقيد وأصدقائه وكافة الصحفيين والإعلاميين، مشيدة بتفانيه وإخلاصه في عمله وحرصه على العمل على نقل كافة الأحداث والفعاليات والانتهاكات لمليشيا الحوثي في كافة المناطق والمديريات التابعة لمحافظات مأرب والجوف وصنعاء.

ودعت القناة، نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للوقوف إلى جانب الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات والاستهداف المستمر من قبل مليشيا الحوثي التي تم تصنيفها كثاني أسوأ جماعة في العالم بعد تنظيم داعش الإرهابي، في استهداف الصحافة والصحفيين.

مذكرة بمئات الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في حق الصحافة والصحافيين منذ انقلابها في سبتمبر 2014، كان من بينها استهداف مصور قناة بلقيس في ريف محافظة تعز الزميل محمد القدسي، بالإضافة إلى اغتيال واختطاف العشرات من الصحفيين واستخدامهم كدروع بشرية، كما حصل للزميلين عبدالله قابل ويوسف العيزري اللذين استشهدا في منتصف عام 2015.

واكدت القناة أن الجرائم التي يتعرض لها الصحافيون والمدنيون في اليمن ستظل الدافع وراء استمرار عملها في كشف تلك الانتهاكات ورصدها والعمل على إيصال أصوات الضحايا للعالم.

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