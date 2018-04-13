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نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين وتؤكد ان جرائم المليشيا لن تسقط بالتقادم

الجمعة 13 أبريل 2018 08:30 م الصحوة نت - متابعات
نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين وتؤكد ان جرائم المليشيا لن تسقط بالتقادم

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، جريمة مليشيات الحوثي الانقلابية، المتمثلة باستهداف الفريق الصحفي في محافظة البيضاء، أثناء تغطيته الصحفية للمعارك الدائرة بمنطقة قانية التابعة للمحافظة.

واكدت النقابة في بلاغ لها، ان كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافة والصحافيين لا تسقط بالتقادم ولابد ان ينال مقترفوها العقاب الرادع.

وقالت إنها تلقت بلاغا من قناة بلقيس الفضائية تفيد فيه استشهاد مصورها في محافظة مأرب عبدالله القادري اثر إصابته ووفد صحفي في  منطقة قانية بمحافظة البيضاء اليوم الجمعة بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي أدى الى حريق السيارة التي كانت تقل الصحافيين والمصورين.

كما أصيب في الواقعة وليد الجعوري، وذياب الشاطر .

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها لكافة وسائل الاعلام بتوفير أدوات الحماية للمصورين والصحفيين وتدريبهم على إجراءات السلامة المهنية اثناء تغطية الصراعات والحروب.

كما تقدمت بخالص التعازي لأسرة الزميل القادري والوسط الصحفي بهذه الفاجعة داعية المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يشفي الزملاء المصابين.

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